Loạn xây dựng trong khu biệt thự cao cấp ở Nha Trang

Cuối năm 2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II, chủ dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh ông Hùng đã bỏ trốn, cơ quan công an phát lệnh truy nã. Đến tháng 8.2019, ông Hùng ra đầu thú.