Lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng chục nhà người dân A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây phát triển nên đã xảy mưa rào và giông kèm lốc xoáy , gió mạnh, gây hư hại nhà cửa của người dân,

Theo thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy đã làm 17 nhà bị hư hỏng nặng, trong đó: 3 nhà bếp bị sập; 10 nhà bếp bị tốc mái hoàn toàn, 4 nhà chính bị tốc 2/3 mái nhà; một số cây ăn quả bị gãy.

Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND H.A Lưới cho biết, hiện tại địa bàn A Lưới vẫn còn mưa rất to. Trận lốc rất may không gây thiệt hại về người. Hiện chính quyền xã và các lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt tại hiện trường để giúp người dân thu gom vật liệu, tấm lợp bị tốc mái, cây cối gãy đổ... và khắc phục thiệt hại do trận lốc xoáy này.