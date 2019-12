Lợi dụng chính sách hội nhập, nhiều nghi can Đài Loan, Trung Quốc 'tuồn' ma túy vào Việt Nam

Theo đó, ngày 6.8.2019, Cục CSĐT tội phạm ma túy (Bộ Công an Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Cục phòng chống ma túy (Bộ Công an Trung Quốc) phá xưởng sản xuất trái phép chất ma túy lớn tại xã Đắk Hà, H.Đắk Hà (Kon Tum).

Phía Việt Nam bắt 8 người quốc tịch Trung Quốc; thu giữ hàng trăm lít ma túy tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Phía Trung Quốc tổ chức đồng loạt cùng lúc, cùng thời điểm bắt 18 nghi can người Trung Quốc. Hai nước đã xác lập chuyên án song phương, cử điều tra viên sang quốc gia của nhau để truy tố các nghi can.

Ngoài ra, tháng 3.2019, Bộ Công an Việt Nam đã xóa đường dây ma túy khủng, bắt 9 nghi can người Trung Quốc, 4 nghi can người Việt Nam do Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu; thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp dạng đá, cùng nhiều tài liệu, tài sản khác có liên quan.