Long An: 20 người nhập viện sau cú va chạm giữa xe tải với xe buýt

Khoảng 19 giờ ngày 18.9, xe buýt BS 62B-01129 chở nhiều hành khách lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn Km 1947, thuộc địa phận P.6, TP.Tân An, Long An , tài xế cho xe rẽ trái qua giao lộ ngã tư QL62 - tuyến tránh để vào bến xe Long An. Cùng lúc này, xe tải BS 50LD-15770 lưu thông chiều ngược lại bất ngờ va chạm vào phần hông xe buýt.