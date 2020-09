Long An: Bắt tạm giam bị can dùng tiền giả đi mua vé số

Chiều 17.9, Công an Long An cho biết Cơ quan điều tra của tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hồng Hải (22 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về tội lưu hành tiền giả

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 12 giờ ngày 19.7, Hải đến khu vực Bình Quân 2, P.4, TP.Tân An (Long An) sử dụng 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số. Trong lúc nhận tiền từ Hải, người đàn ông bán vé số dạo nghi ngờ tờ tiền Hải đưa là tiền giả nên giữ lại và tri hô. Hải cố vùng bỏ chạy nhưng bị người bán vé số giữ lại. Đúng lúc này, một cán bộ công an tỉnh đi ngang qua đã hỗ trợ cùng người dân bắt giữ Hải.

Kiểm tra trên người Hải, công an thu giữ 65 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Tất cả tờ tiền đều trùng số seri EJ 19000001. Tiến hành khám xét phòng trọ của Hải, công an thu giữ thêm 88 tờ tiền giả khác cùng mệnh giá 500.000 đồng. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý.