Long An: Cầu Tân An mới sẽ hoàn thành giữa năm 2020

Chiều 11.10, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An , cho biết đã bàn giao mặt bằng xây dựng cầu Tân An mới trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, thuộc địa bàn P.2 và P.5, TP.Tân An.

Theo thiết kế, cầu Tân An mới nằm ở Km 1947+182 Quốc lộ 1. Cầu được xây dựng bên trái cầu Tân An cũ, theo hướng TP.HCM đi miền Tây. Tổng chiều dài toàn tuyến 1.046 m, trong đó phần cầu trên 300 m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, vận tốc 60 km/h.

Được biết, gói thầu xây dựng cầu Tân An mới thuộc Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.070 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Theo ông Nguyễn Hoài Trung, cầu Tân An hiện hữu xây dựng đã nhiều năm, nhỏ hẹp và đã sữa chữa nhiều lần. Vì vậy, việc xây thêm cầu mới Tân An song song bên cạnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, cũng nhằm bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực có nhiều người, phương tiện lưu thông ở Long An.