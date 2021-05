Long An: Cháy lớn trong đêm tại công ty sản xuất thùng xốp, 1 người bị thương

Sáng 29.5, Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, thu lượm dấu vết để làm rõ nguyên nhân một vụ cháy lớn tại công ty chuyên sản xuất thùng xốp. Do lực lượng tham gia chữa cháy nhiều nên hiện trường bị xáo trộn, công tác khám nghiệm gặp khó khăn.