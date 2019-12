Long An: Đồng vợ, đồng chồng… trộm tài sản

Chiều 10.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Vương (28 tuổi), khởi tố cho tại ngoại bị can Nguyễn Thị Kim Loan (27 tuổi, vợ của Vương, cùng ngụ ấp 9B, xã Mỹ Thành Nam, H.Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản