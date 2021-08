Long An: Khởi tố, bắt giam bị can đánh công an tại chốt kiểm soát Covid-19

Ngày 26.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Huệ ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thương (36 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ) để điều tra về hành vi " chống người thi hành công vụ " xảy ra tại một chốt kiểm soát dịch Covid-19.