Long An: Khởi tố, tạm giam 2 'cao thủ' trộm mai ở Bến Lức

Ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Ngọc Thạch (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Tâm, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và Cao Thạch Sơn (32 tuổi, ngụ ấp 6B, xã Lương Hòa, Bến Lức) để điều tra về tội trộm cắp tài sản . Thạch và Sơn là 2 "cao thủ" từng ra tay trộm hơn 70 gốc mai ở Bến Lức.