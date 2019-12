Vĩnh Long: Đột nhập nhà chùa trộm tiền của sư

Trong ngày 16.12, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 người gồm: Nguyễn Văn Chính (44 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (37 tuổi), Huỳnh Lục Nhem (37 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, cùng ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi đánh bạc

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 15.11, Công an H.Trà Ôn phối hợp Công an xã Tích Thiện kiểm tra hành chính nhà của Chính ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn, bắt quả tang Chính cùng với Điệp, Nhem, Đức đang đánh bài tiến lên ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 30 bộ bài tây, 6 điện thoại di động, 3 xe máy và số tiền gần 62 triệu đồng.