Long An: Kiểm tra, xử phạt nghiêm các cửa hàng, hiệu thuốc nâng giá bán khẩu trang

Chiều 31.1, ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An , cho biết đã chỉ đạo các Đội QLTT kiểm tra giá niêm yết mặt hàng khẩu trang tại các cửa hàng, hiệu thuốc. Theo đó, lực lượng QLTT sẽ tiến hành kiểm trên địa bàn TP.Tân An và các huyện, thị xã trong tỉnh, nếu phát hiện cửa hàng, hiệu thuốc nào lợi dụng dịch bệnh do virus corona để nâng giá bán khẩu trang sẽ lập biên bản xử phạt nghiêm.

Trong những ngày qua, người dân TP.Tân An và H.Châu Thành (Long An) bức xúc trước việc “ghìm hàng” để nâng giá bán khẩu trang của một số cửa hàng, hiệu thuốc. Chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ P.2, TP.Tân An, Long An) cho biết trước thông tin dịch bệnh do virus corona, tối 30.1, chị đến hiệu thuốc tây trên tuyến QL62 để mua khẩu trang cho gia đình. Tại đây, nhân viên hiệu thuốc bán 1 hộp khẩu trang hiệu LEHACO với giá 50.000 đồng/1 hộp. Chị thắc mắc cho rằng giá cao (vì trước đó ít phút người nhà của chị mua chỉ có 30.000 đồng/1 hộp), liền bị nhân viện hiệu thuốc lấy lại và tuyên bố “hết hàng, không bán nữa”.