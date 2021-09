Long An lại chặn QL1 khiến hàng chục công dân lâm cảnh 'chui rúc' hàng hiên

“Đã hơn 2 ngày qua, chúng tôi chỉ có thể trú ngụ tại hàng hiên của cửa hàng xe máy này. Chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn nhanh và chúng tôi ăn thêm mì tôm sống, uống nước lã…", anh Đỗ Văn Hợp (46 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) than thở.

PV Báo Thanh Niên ghi nhận, các giấy tờ của anh Đỗ Văn Hợp và những người khác đến từ Trà Vinh, có giấy test nhanh Covid -19 âm tính còn trong thời hạn 72 giờ (khi đến chốt Long An); giấy đi đường do bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó chủ tịch UBND TX.Duyên Hải, ký ngày 17.9 về việc “cho phép công nhân có nhu cầu cần thiết di chuyển khỏi địa phương” kèm theo công văn thông báo 3064/UBND-BC của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn về việc “ủy nhiệm, xem xét quyết định cho phép công dân di chuyển khỏi địa phương” ký ngày 9.9.

Những người đang bị kẹt lại tại TT.Tân Hiệp đã dùng các giấy tờ trên và được các chốt kiểm soát dịch tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long… chấp nhận cho qua. Nhưng đến chốt trên QL1 (gần cầu Tân Hương, giáp ranh 2 tỉnh Tiền Giang và Long An) của tỉnh Long An thì bị chặn lại. Lực lượng trực chốt cửa ngõ tỉnh Long An lý giải rằng TP.Tân An đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng nên không thể cho họ qua địa bàn.