Long An: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 8

Trước đó, Long An đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 từ ngày 2.8 đến ngày 15.8.

Tính từ cuối tháng 5 đến ngày 15.8, Long An đã ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm Covid-19, tập trung chủ yếu ở các huyện Đức Hòa (5.415 ca), Cần Giuộc (3.238 ca), Bến Lức (1966 ca), Cần Đước (906 ca) TP.Tân An (607 ca). Cả 5 địa phương cấp huyện có số ca nhiễm Covid-19 áp đảo này được Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Long An phân thành “vùng đỏ” để tập trung cho công tác dập dịch. TX.Kiến Tường và 8 huyện còn lại là “vùng xanh”.

Đã có hơn 4.000 người nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Nhưng số ca nhiễm mới vẫn đang tăng nhanh, dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương trên địa bàn Long An vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện tỉnh đang triển khai nhanh kế hoạch xây dựng để có đủ cơ sở điều trị cho 20.000 ca nhiễm Covid-19.

Bác sĩ ơi! Lỡ mắc Covid-19 thì ăn gì, uống gì? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An, địa phương đang khẩn trương công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở “vùng đỏ” với tổng cộng gần 650.000 liều. Đồng thời, các địa phương vẫn đang tập trung tách F0 khỏi cộng đồng, ngăn chặn dịch lây lan. Long An cũng đang giữ chặt “vùng xanh” và điều động nguồn nhân lực từ “vùng xanh” chi viện cho “vùng đỏ” trong công tác dập dịch.

Trong thời gian giãn cách xã hội tiếp theo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Long An chỉ đạo Sở Y tế tổ chức phân các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thành 3 tầng điều trị (theo hướng dẫn của Bộ Y tế ) một cách linh hoạt, phù hợp với từng nơi để nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, không được xem các trường hợp đã nhiễm Covid-19 chưa có triệu chứng là người bệnh để có phương pháp cách ly (tại các cơ sở thu dung hoặc tại nhà khi đảm bảo các điều kiện cần thiết) và chăm sóc phù hợp về dinh dưỡng, tinh thần, thể chất.

Sở Y tế cũng cần phải chủ động áp dụng cách ly tại nhà đối với người nhiễm Covid-19, F1 phù hợp với tình hình dịch bệnh ở địa phương và phù hợp với từng trường hợp cụ thể, nhằm đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo (trong các khu cách ly), lây lan dịch ra cộng đồng (cách ly tại nhà).