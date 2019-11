Long An: Trung úy công an tử vong khi truy bắt tội phạm

Sáng 18.11, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND H.Cần Đước ( Long An ), cho biết sau 3 ngày cấp cứu điều trị, trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi), công tác tại Công an H.Cần Đước), đã tử vong. Lãnh đạo huyện đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình trung úy Tân.

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15.11, trung úy Tân cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện, phát hiện một số đối tượng trộm xe máy nên tiến hành truy đuổi . Trong lúc bỏ chạy, đối tượng trộm đã hất chất bột vào mặt các cán bộ, chiến sĩ. Tên trộm sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra , xử lý.

Tuy nhiên, trung úy Tân bị té ngã trong lúc truy đuổi, bị chấn thương sọ não. Mặc dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 17.11, trung úy Tân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an H.Cần Đước, Long An, trước đó trung úy công an Tống Duy Tân công tác ở huyện biên giới Đức Huệ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình có con nhỏ nên mới được tạo điều kiện chuyển về Công an H.Cần Đước khoảng 3 tháng nay.