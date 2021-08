Long An và Tiền Giang giãn cách xã hội phòng Covid-19 đến ngày 15.9 ra sao?

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Long An vào chiều 29.8 kết luận sẽ thực hiện đợt giãn cách xã hội lần thứ 5 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15.9.

Long An sẽ kiểm soát chặt cả ở đường bộ, đường thủy đối với người vào tỉnh

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, tỉnh Long An ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 27.5. Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 tỉnh Long An có quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 lần đầu ngày 8.7 đối với TP.Tân An và các huyện Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức. Sau đó áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19.7 cho đến nay (3 lần gia hạn).