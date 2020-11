Lũ lên nhanh, hàng ngàn hộ dân không kịp trở tay

Ngày 6.11, do bão số 10 chuyển thành áp thấp nhiệt đới, trời mưa to, làm cho nước lũ dâng cao ở các sông từ Quảng Nam đến Bình Định, tràn vào các thôn xóm, khiến nhiều người trở tay không kịp.

Nhiều khu vực bị chia cắt

Theo người dân ở P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), sáng 6.11, nước lũ dâng nhanh , có nơi ngập sâu 1,5 m. Đến trưa cùng ngày, hàng trăm hộ dân tại TX.Đức Phổ phải di dời khỏi nơi ở vì nước dâng cao.

Ông Phạm Thanh (ngụ thôn An Trường, P.Phổ Ninh) cho biết: "Suốt từ tối qua đến sáng nay, cả hai vợ chồng tôi luôn thấp thỏm ngồi canh nước. Nước dâng đến đâu thì phải kê đồ lên cao đến đó". Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, cho biết nước sông Trà Câu dâng lên báo động 3, có 300 hộ dân với 3.000 người ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập. Chính quyền thị xã huy động hơn 100 người gồm bộ đội, công an, dân quân... di dời đồ đạc giúp dân, chở người già, trẻ em đến nơi an toàn, chốt chặn ở những nơi nước tràn để người dân đi lại an toàn.

Tại H.Mộ Đức, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), đến trưa 6.11, nước lũ dâng lên sâu hơn 1 m trên QL1A, đoạn từ xã Đức Nhuận đến các xã phía đông của huyện này khiến một số tuyến đường ách tắc giao thông, học sinh nhiều xã nghỉ học. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi, có 4 địa phương bị ngập lụt, gồm: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và TX.Đức Phổ. Riêng các hồ chứa nước và thủy điện trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn. Hiện các hồ đạt trung bình khoảng 70% dung tích thiết kế.

Một tuyến đường ở xã Vĩnh Kim (H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) bị sạt lở Ảnh: Minh Khư

Tại Bình Định, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân, cho biết rạng sáng 6.11, do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, nước sông An Lão và sông Kim Sơn dâng cao, tràn vào các khu dân cư, chia cắt nhiều khu vực và gây ngập 1.074 ngôi nhà tại huyện này. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại H.Hoài Ân bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định), nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã cũng bị sạt lở, ngập nước. Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 5 ở xã Vĩnh Kim bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước. UBND xã Vĩnh Kim phải di dời 12 hộ dân dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đến trụ sở ủy ban xã.

Nguy cơ sạt lở ở Quảng Nam

Chiều 6.11, ông Trần Huy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết hiện trên địa bàn đang có mưa rất lớn khiến nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập lụt rất cao. Nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về rất lớn, huyện đã có thông báo đến người dân để đảm bảo an toàn.

Bão số 11 vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 6.11, bão Atsani với cường độ gió mạnh cấp 10, tương đương sức gió từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12 đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km.

230 km về phía tây nam. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh nhất cấp 8 - 9, tương đương sức gió từ 60 - 90 km/giờ, giật trên cấp 11. Bão Atsani gió mạnh giật cấp 12 đang tiến vào Biển Đông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, sau khi vào Biển Đông, bão số 11 sẽ gây gió mạnh và sóng cao, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Dự báo trong 2 - 3 ngày tới, bão số 11 sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh với cường độ mạnh nên sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên vùng biển khu vực bắc Biển Đông. Phan Hậu Đến 13 giờ ngày 7.11, vị trí tâm bão số 11 cách đảo Đài Loan khoảng Trong khi đó, mưa lớn khiến tuyến QL40B đoạn qua khu vực ngầm sông Trường (xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My) bị ngập nặng, giao thông lên H.Nam Trà My bị chia cắt hoàn toàn. Một số khu vực ở TT.Trà My (H.Bắc Trà My) bị ngập sâu trong nước khiến việc lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, mưa lớn khiến tuyến QL40B đoạn qua khu vực ngầm sông Trường (xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My) bị ngập nặng, giao thông lên H.Nam Trà My bị chia cắt hoàn toàn. Một số khu vực ở TT.Trà My (H.Bắc Trà My) bị ngập sâu trong nước khiến việc lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 10, trong ngày 6.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện miền núi và tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp.