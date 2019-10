Lũ lịch sử có nguy cơ tái diễn

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết bão số 5 khiến tỉnh này thiệt hại gần 400 tỉ đồng. Bão số 5 đổ bộ khiến 70 tàu cá neo đậu tại cảng Quy Nhơn bị trôi neo, trôi dạt vào cầu cảng, va đập mạnh và gây hư hỏng nặng. Đặc biệt, 7 tàu vận tải (tổng số người trên tàu là 67 người) bị trôi neo, va đập tại vịnh Quy Nhơn đã có 4 tàu tự khắc phục an toàn, 3 tàu còn lại vẫn đang mắc cạn. Trong đó, tàu Quang Vinh 09 (quốc tịch VN, 8 thuyền viên) mắc cạn tại khu neo đầm Thị Nại, tàu Long Châu (quốc tịch VN, 5 thuyền viên) bị trôi neo, mắc cạn gần phao dầu An Phú (nơi có khoảng 300 tấn dầu) và tàu Khánh Ngọc 18 (quốc tịch VN, 8 thuyền viên) mắc cạn tại khu neo đầm Thị Nại, tàu bị thủng buồng máy chính, trên tàu có 10 tấn dầu DO.

Sau bão số 5, tuyến đường sắt bắc - nam qua Bình Định xảy ra 16 vụ cây ngã đổ lên đường tàu và sạt lở đất đá đoạn qua hầm Phú Cũ (H.Phù Mỹ) gây cản trở chạy tàu. Ngành đường sắt đã lệnh cho dừng tàu với tổng thời gian khoảng hơn 10 giờ. Đến trưa 31.10 đã khắc phục được tất cả các điểm ngập úng, sạt lở, tuyến đường sắt bắc - nam qua tỉnh Bình Định đã thông tuyến.

Do ảnh hưởng bão số 5, tại Quảng Nam nhiều địa bàn bị sạt lở, cô lập. Tuyến QL40B đoạn từ H.Bắc Trà My đi H.Nam Trà My do lũ lớn đã chia cắt; toàn tuyến có 7 vị trí sạt lở... Ông Tán Hoàng Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.1 (Cục Quản lý đường bộ 3), cho biết tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Quảng Nam có 52 cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông. Tuyến đường Trường Sơn Đông tại các vị trí Km 105+100, 105+300, 111+600, Km 113+140 bị sụt taluy dương; riêng tại Km 112 + 600 đất đá tràn đến 220 m3 gây tắc đường…