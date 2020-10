Lũ nhấn chìm nhiều làng mạc, đường phố miền Trung

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 6 - 8.10, các tỉnh Trung bộ có mưa rất to , tổng lượng mưa phổ biến từ 400 - 600 mm, đặc biệt tại một số nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tổng lượng mưa từ 700 - 900 mm.

Trong các ngày 9 - 10.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm, có nơi trên 400 mm. Các tỉnh Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , đến cuối ngày 8.10, các tỉnh miền Trung đã có 4 người chết, 7 người mất tích và 37 xã, phường bị ngập lụt khiến 3.250 hộ dân phải sơ tán.

Nhiều nơi chia cắt

Mưa lớn làm cho nhiều địa bàn tại tỉnh Quảng Trị chìm trong nước lũ , cô lập nhiều làng mạc. Trong đó, tại TP.Đông Hà nước đã tràn vào hàng chục ngàn nhà dân, biến nhiều tuyến đường lớn thành “sông”, nặng nề nhất là ở khu vực đường Lê Lợi, Hoàng Diệu, Nguyễn Huệ... Các H.Cam Lộ, H.Hướng Hóa, Đakrông, TX.Quảng Trị... cũng bị ngập lụt trên diện rộng. Một số vị trí ở xã Ba Lòng, Pa Nang, A Vao (H.Đakrông)... bị cắt đứt với bên ngoài. Tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 2.796 hộ với 10.141 người đến các khu vực an toàn.

Sạt lở nghiêm trọng trên QL9 đi qua 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị) ẢNH: THANH LỘC

Ngoài việc gây ngập lụt, mưa lớn còn gây sạt lở khủng khiếp ở 2 tuyến huyết mạch là QL9 và đường Hồ Chí Minh thuộc 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa. Riêng QL9 có 35 điểm sạt lở, còn đường Hồ Chí Minh có 85 điểm sạt lở; giao thông bị chia cắt. Ngành chức năng đã huy động nhân lực, máy móc thiết bị dọn dẹp và tổ chức đảm bảo giao thông tại các vị trí này.

Nước lũ dâng ngập trung tâm TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy, Quảng Bình ẢNH: HUÊ MINH

Tại Quảng Bình, tính đến tối 8.10 nước lũ vẫn dâng cao ở nhiều huyện như Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa…, hàng nghìn nhà dân ngập trong nước. Các địa phương đã tổ chức di dời hàng trăm hộ gia đình ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) chìm trong biển nước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mưa lớn kéo dài cũng khiến hàng trăm nhà dân ở H.Đại Lộc (Quảng Nam) ngập sâu hơn 1 m. Riêng các huyện Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn bị sạt lở nặng, chia cắt nhiều điểm. Nhiều đường giao thông qua các huyện này bị sạt lở taluy âm, taluy dương nghiêm trọng... Nước sông Hoài lên nhanh cũng khiến phố cổ Hội An (TP.Hội An) ngập nặng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Quảng Nam đã di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, vùng trũng ngập lụt.

Người dân xã Hòa Liên (H.Hòa Vang, Đà Nẵng) khổ sở di chuyển do nước lũ dâng cao ẢNH: S.X

Do mưa lớn diện rộng, tại H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xảy ra ngập lụt ở 8/11 xã. Theo ghi nhận của PV, tại xã Hòa Bắc nhiều khu vực mất điện trên diện rộng, cây ngã đổ… Riêng tại thôn Lộc Mỹ, nước lũ sông Cu Đê dâng lên cao khiến tuyến đường đi vào thôn ngập gần 1,5 m. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn có đoạn bị ngập như ĐH2, ĐH8, đường La Châu đi Gò Chùa… UBND TP.Đà Nẵng cho biết tính đến trưa 8.10 H.Hòa Vang đã phải sơ tán 23 hộ dân với 73 nhân khẩu.

Những cái chết thương tâm

Cuối giờ chiều 8.10, ông Lê Quang Lam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị, thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Trị, xác nhận địa phương đã ghi nhận 2 người chết và 6 người mất tích do mưa lũ. Trong đó 2 trường hợp chết là cháu L.T.M.H (3 tuổi, trú thôn Câu Hà, xã Hải Phong, H.Hải Lăng, trượt chân rơi xuống sông Ô Lâu) và ông Lê Hải Ánh (61 tuổi, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa; bị nước cuốn trôi). Cả hai đã tìm được thi thể.

H.Hướng Hóa có 4 người mất tích trong lũ lớn, gồm Phạm Văn Nam (35 tuổi), Lê Quang Hùng (28 tuổi, cùng trú xã Hướng Tân; mất tích trên hồ Rào Quán); Lê Bá Chương (thôn CuTaKa, xã Hướng Lộc) và Hồ Văn Khơi (thôn Cu Dong, xã Húc). Hai trường hợp mất tích còn lại là thuyền viên của một chiếc tàu nạo vét luồng lạch bị chìm ở phao số 0, cảng Cửa Việt (H.Gio Linh), hiện danh tính chưa được xác định. Ông Phan Phùng Hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Trị, cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh tổ chức tìm kiếm 2 thuyền viên này.

Còn theo báo cáo của BCH PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, có 3.166 nhà bị ngập tại các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa. Bà Hồ Thị Núc ở bản Ba Looc (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa) bị điện giật gây thương tích do cột điện đổ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 7.10, ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ở thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) đang dọn đồ đạc để chạy lũ thì bất ngờ bị cúp điện. Không lâu sau đó, điện có lại thì ông Lợi bị điện giật tử vong. Đáng chú ý, vào sáng 8.10, có 7 con bò của hộ ông Pơloong Môi (thôn Dading, xã Gari, H.Tây Giang) bị sét đánh chết gây thiệt hại nặng nề.

Tại Quảng Ngãi, chiều 8.10 BCH PCTT-TKCN H.Ba Tơ cho biết đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Neo (66 tuổi, ở thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, H.Ba Tơ) bị nước cuốn trôi. Tối 7.10, ông Neo cùng vợ là Phạm Thị Tam lội qua suối Nước Lầy để về nhà, nhưng do mưa lớn, nước chảy mạnh đã cuốn trôi cả hai vợ chồng. Bà Tam sau đó bơi được vào bờ, còn ông Neo bị dòng nước cuốn đi

Tối 8.10, BCH PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trên địa bàn tỉnh có 1 người mất tích và 4 người bị thương do mưa lũ (cả 5 người đều trú ở H.Phong Điền). Trong đó 1 thanh niên mất tích khi đi săn bắt chim, đến chiều 8.10 vẫn chưa tìm thấy; 4 người còn lại 1 người bị rắn cắn, 3 người bị trượt té ngã khi làm việc ứng phó mưa lũ. Toàn tỉnh hơn 1.100 ngôi nhà bị ngập và sập, chủ yếu tại H.Phong Điền.