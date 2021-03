Lừa đảo bán hàng khắp miền Trung, nửa tháng chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 18.3, Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) bàn giao 4 nghi phạm lừa đảo cho Công an H.Hòa Vang thụ lý và tiếp tục truy xét 9 nghi can đang bỏ trốn.

Trước đó, Công an xã Hòa Châu nắm được thông tin một nhóm người tự xưng Công ty Trí Lực Việt (trụ sở Hà Nội) dụ người dân vùng nông thôn Hòa Châu dự giới thiệu sản phẩm và bán hàng tại nhà hàng Phú Mỹ Sơn (đường ĐT 605, xã Hòa Châu) trong 2 ngày 16 và 17.3.

Truy bắt liên tỉnh

Qua xác minh, Công an xã Hòa Châu nhận thấy nhóm người này có nhiều bất minh như giấy mời không rõ thông tin công ty, sản phẩm, không đăng ký nội dung chương trình hoạt động với cơ quan chức năng, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh tư cách pháp nhân.

Đáng chú ý, công ty còn dụ người dân đặt cọc từ 1 - 3 triệu đồng cho các sản phẩm nên công an xã đã đình chỉ hoạt động giới thiệu, bán hàng của Công ty Trí Lực Việt tại nhà hàng Phú Mỹ Sơn.

Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu cả hai đơn vị này cam kết chấm dứt nhưng chiều cùng ngày, nhiều người dân nhẹ dạ cả tin vẫn đến nhà hàng Phú Mỹ Sơn và bị lừa bán sản phẩm.

Phát hiện nhóm người Công ty Trí Lực Việt ôm tiền bỏ trốn, có dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Hòa Châu phối hợp Công an H.Hòa Vang, Công an TP.Đà Nẵng trao đổi thông tin với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh lân cận cùng truy bắt.

Đến 19 giờ 20 ngày 16.3, Công an xã Hòa Châu cùng với sự hỗ trợ của Phòng 8 Cục CSGT Bộ Công an, bắt ô tô BS 29A - 166.04 cùng 4 nghi phạm đến xã Hòa Châu lừa đảo, gồm: Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Văn Nam (cùng 36 tuổi), Đặng Văn Dũng (40 tuổi, cùng ngụ TP.Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, ngụ TX.Sơn Tây, Hà Nội), kèm tang vật tài liệu kinh doanh hàng hóa, thuốc men, thực phẩm chức năng.

Di lý 4 nghi phạm Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Văn Nam (cùng 36 tuổi), Đặng Văn Dũng (40 tuổi, cùng ngụ TP.Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, ngụ TX.Sơn Tây, Hà Nội) về Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lừa đảo 'tung hoành' khắp miền Trung

Sau khi bị di lý về Đà Nẵng, nhóm lừa đảo khai nhận chỉ trong nửa tháng 3.2021 đã gây 5 vụ lừa đảo khắp miền Trung cùng thủ đoạn giới thiệu và bán sản phẩm. Cụ thể, đầu tháng 3.2021 lừa đảo 200 triệu đồng ở H.Bố Trạch ( Quảng Bình ), 3 ngày sau lừa các nạn nhân ở H.Gio Linh (Quảng Trị) 200 triệu đồng.

Sau đó tiếp tục vào Quảng Nam, lừa bán hàng ở nhà hàng Hoa Cau lấy 105 triệu đồng. Còn tại Quảng Ngãi, nhóm này lừa được 63 triệu đồng. Riêng tại Đà Nẵng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ở xã Hòa Châu, nhóm lừa đảo này đã lừa được 150 triệu đồng.

Ngoài 4 nghi phạm bị bắt, Công an xã còn xác định 9 nghi can lừa đảo khác đang bỏ trốn trên 3 ô tô, nên đề nghị người dân cảnh giác, gồm: 2 ô tô Toyota Innova BS 51F - 28.28 và 75A - 067.62, ô tô Ford Transit 16 chỗ BS 75B - 015.67. Cả 3 xe này do Nguyễn Văn Đạo thuê của ông Dương Văn Thắng (ngụ TP.Huế) đầu tháng 3.2021 vừa qua.