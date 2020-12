Lừa nhiều nạn nhân để chiếm đoạt xe máy bằng thủ đoạn...lạ

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự Phan Quốc Cường (24 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch) để điều tra làm rõ việc Cường lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe máy của các nạn nhân.

"Chiêu" lừa

Theo thông tin ban đầu, Cường lập hàng loạt tài khoản Facebook với nhiều tên khác nhau rồi tự giới thiệu mình là nhân viên của công ty cho vay tài chính, ai có nhu cầu thì liên hệ thông qua các tài khoản Facebook của Cường.

Khi các nạn nhân liên hệ vay tiền, Cường yêu cầu chụp giấy tờ xe (cà vẹt), hình ảnh xe máy cho anh ta để định giá trước.

Sau đó, Cường đăng cà vẹt, hình ảnh chiếc xe của nạn nhân lên các trang mua bán xe, nếu có người đồng ý mua thì Cường sẽ liên lạc và hẹn với chủ xe máy để gặp mặt.

Cường hẹn các nạn nhân đến điểm vắng vẻ vào buổi chiều hoặc tối rồi yêu cầu cho xem cà vẹt của xe máy. Cường nói để vay tiền thì chủ xe phải tải về phầm mềm định vị xe vào điện thoại trước.

Tiếp đó, Cường yêu cầu nạn nhân quay mặt đi chỗ khác để mình “gắn chip” định vị vào xe máy (Cường chỉ giả vờ gắp chip chứ không có thật – PV). Cường giải thích việc “gắn chip” định vị là để khi chủ xe không trả tiền vay cho công ty mà bỏ đi đâu thì cũng biết vị trí xe để đến đòi tiền.

Sau đó, Cường yêu cầu chủ xe máy chạy xe một vòng để Cường theo dõi phần mềm định vị (phần mềm này có sẵn trên điện thoại của Cường, giống như phần mềm mà nạn nhân tải – PV) có hoạt động hay không.

Khi nạn nhân điều khiển xe máy chạy đi một vòng quay lại thì Cường nói phần mềm định vị có vấn đề, không hoạt động và yêu cầu chủ xe đưa xe máy cho mình chạy thử.

Khi Cường lấy được xe máy của nạn nhân thì chạy thẳng đến địa điểm giao xe cho khách hàng mà Cường hẹn bán trước đó.

Lừa nhiều nạn nhân

Với thủ đoạn như trên, Cường đã lừa được nhiều nạn nhân trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Ngày 26.12, anh N. (ngụ TX.Phú Mỹ) lên Facebook thì nhìn thấy nickname của Cường rao trên các trang mạng xã hội là cần cho vay tiền, chỉ cần chụp ảnh cà vẹt và hình xe máy.

Sau đó, anh N. liên lạc với Cường rồi chụp ảnh chiếc xe, cà vẹt chuyển qua tin nhắn cho Cường xem trước. Một lúc sau, Cường nhắn tin thông báo là công ty đã đồng ý cho anh N. vay tiền và hẹn gặp nhau.

Cường hẹn anh N. tại địa điểm gần khu công nghiệp Hắc Dịch. Tại đây, thấy anh N. liên tục đặt những câu hỏi chất vấn và không làm theo các yêu cầu của mình nên Cường tìm cách bỏ đi.

Chiều cùng ngày, anh N. lên Facebook thấy cà vẹt xe của mình vừa gửi cho Cường trước đó đang bị rao bán nên đến Công an P.Hắc Dịch trình báo.

Tiếp đó, anh N. thấy một nickname “Nun Ba” giới thiệu là nhân viên công ty cho vay tài chính, có nhu cầu cho vay tiền chỉ cần chụp ảnh cà vẹt, hình xe máy… nên nghi ngờ chính là Cường nên tìm hiểu.

Anh N. thấy chị H. (ngụ TX.Phú Mỹ) có nhu cầu vay tiền và được nickname "Nun Ba" đồng ý hẹn gặp nên đã liên lạc riêng với chị H., nói là chị đang bị lừa.

Sau đó, anh N. và chị H. đến Công an P.Hắc Dịch trình báo.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, nickname "Nun Ba" liên lạc với chị H., yêu cầu đưa xe máy đến địa điểm gần khu công nghiệp Hắc Dịch để làm thủ tục vay tiền.

Nhận được tin báo của chị H., lực lượng Công an P.Hắc Dịch đã tổ chức mật phục, bắt quả tang Cường đang có hành vi lừa đảo để lấy xe máy nạn nhân.

Tại Công an P.Hắc Dịch, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe máy của nhiều nạn nhân khác nhau. Công an P.Hắc Dịch đã chuyển Cường cùng tang vật vụ án cho Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra mở rộng.