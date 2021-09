Bà Hồ Thị Thu Hà, Phó chủ tịch P.Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần này.

CÔNG AN TỈNH AN GIANG

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quà cho bà con

Để tiếp nối những hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp Cục An ninh nội địa thực hiện chương trình “Chuyến xe Vạn nghĩa tình” để hỗ trợ, giúp đỡ bà con, người lao động ở các tỉnh miền Tây hiện đang ở trong các khu vực thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương

Trước đó, ngày 19.8, Công an tỉnh An Giang cũng đã phối hợp cùng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phân phối 6 tấn gạo và 5 tấn nông sản các loại cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn , thuộc khối cơ quan Bộ Công an tại TP.HCM và Bệnh viện 30.4, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.