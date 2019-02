Ly kỳ 16 giờ truy bắt 2 nghi can

Như Thanh Niên thông tin, lúc 7 giờ ngày 7.2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019) đã xảy ra vụ cướp có vũ khí tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hai tên cướp trang bị súng, dao, bịt khẩu trang đã xông vào phòng kế toán vé thẻ (phòng này có két sắt đựng tiền thu phí) trong lúc nhân viên thực hiện công tác giao nhận ca (lúc này két sắt đang được mở để cất tiền thu phí - PV). Hai tên cướp táo tợn khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để cướp tiền trong két sắt; kề dao, súng vào cổ uy hiếp, đánh nhân viên trạm thu phí trước khi rút đi.

Nhưng chỉ trong 16 giờ sau đó, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tích cực truy tìm, tóm gọn 2 nghi can gây ra vụ cướp ngay trong đêm mùng 3 tết.

Từ manh mối đột nhập tường rào để “né” camera

Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó trưởng phòng 6, C02 kể lại: “Dấu vết hiện trường cho thấy, thủ phạm cực kỳ tinh vi, có sự chuẩn bị từ trước. Đối tượng không đi cửa chính mà đột nhập từ tường rào phía sau, nơi không có camera an ninh, và ập vào bất ngờ khiến nhân viên trạm thu phí không kịp báo động”.

Trong khi đó, theo thượng tá Huấn, với những thông tin mà nhân viên trạm thu phí cung cấp ban đầu, không thể nhận định được đối tượng. Ban chuyên án cho rằng từ cách đột nhập vào khu vực trạm thu phí, nghi can có thể là người am hiểu, thông thuộc đường đi, từng khu vực ở trạm. “Chỉ có người làm việc hoặc từng làm việc ở đây mới biết được khu vực phía sau không có camera và thời gian cướp tài sản là thời điểm nhân viên trạm thu phí mở két sắt cất tiền”, thượng tá Huấn nói.

Vờ xin nghi can lửa để hút thuốc

Từ nhận định trên, cơ quan công an nhanh chóng loại trừ khả năng các đối tượng cộm cán ở khu vực Đồng Nai gây ra vụ cướp, mà khoanh vùng đối tượng ăn chơi, lêu lổng, có tiền án tiền sự từng làm việc tại Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

“Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) nhanh chóng nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an vì 2 nghi can này vừa bị đuổi việc, ăn chơi lêu lổng, cờ bạc... Do 2 nghi can đã trốn khỏi địa phương nên ban chuyên án nghi ngờ Tuấn Anh và Nam sẽ lên xe khách hoặc tàu đi về các tỉnh phía bắc để lẩn trốn”, thượng tá Huấn nói.

Thượng tá Huấn chia sẻ: “Dù mùng 3 tết nhưng lượng khách ở Bến xe Miền Đông, Ga Sài Gòn rất đông khiến việc truy tìm khó khăn hơn. Đến tối cùng ngày, vẫn chưa có kết quả gì, nên lãnh đạo ban chuyên án, cán bộ, trinh sát cực kỳ áp lực...”.

Đến 23 giờ cùng ngày, phát hiện đối tượng có hình dáng giống 2 nghi can ở Ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM), toàn bộ các mũi trinh sát ở Bến xe Miền Đông cũng được lệnh nhanh chóng tập trung về nhà ga bao vây khu vực này, phòng khi các đối tượng dùng súng, dao chống trả.

Tại Ga Sài Gòn, thượng tá Huấn tiếp cận Tuấn Anh và Nam bằng cách xin lửa hút thuốc; hỏi han, than thở vì mua vé về quê khan hiếm trong khi đó, các trinh sát khác ập đến từ phía sau. Nghi can Nam chống trả quyết liệt khiến thượng tá Huấn bị xây xát ở tay. Sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 nghi can và đưa về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, 2 nghi can thừa nhận hành vi phạm tội.