Ly kỳ truy bắt Nguyễn Hoàng Nam, can phạm nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giữ

Sau hơn 20 ngày lẩn trốn khỏi nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước ), can phạm nguy hiểm Nguyễn Hoàng Nam đã bị lực lượng chức năng tóm gọn khi đang lẩn trốn trong căn nhà hoang trong lô cao su trên địa bàn xã Thuận Phú (H.Đồng Phú, Bình Phước).

Bắt bị can trốn khỏi nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Xoài sau hơn 20 ngày lẩn trốn

Sau 2 ngày siết chặt vòng vây, mật phục, đến 8 giờ 28.11, lực lượng cảnh sát, công an phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ đã bắt được Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) khi can phạm này đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang thuộc địa bàn xã Thuận Phú.

Lực lượng trinh sát và các lực lượng hỗ trợ tham gia siết chặt vòng vây, truy lùng Nguyễn Hoàng Nam khi đang lẩn trốn trong các lô cao su Dương HInh

Nam là một trong 2 can phạm đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Xoài vào rạng sáng ngày 3.11 vừa qua.

Các lực lượng chốt chặn nhiều ngả đường, truy bắt Nguyễn Hoàng Nam Ảnh: Hoàng Giáp

Theo cảnh sát, sau khi phát hiện hai can phạm bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ, lực lượng Công an TP.Đồng Xoài đã huy động các trinh sát hình sự và các lực lượng hỗ trợ chốt chặn các nẻo đường, tiến hành truy bắt.

Nguyễn Hoàng Nam là đối tượng rất nguy hiểm Ảnh: Hoàng Giáp

Sau hơn 20 ngày truy bắt, các trinh sát phát hiện Nguyễn Hoàng Nam đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thuận Phú. Tuy nhiên, vì đây là địa bàn rộng, phức tạp, có nhiều đường nhánh nhỏ, dễ lẩn trốn, nên trong 2 ngày 27 và 28.11, các trinh sát đã từng bước siết chặt vòng vây.

Đến 8 giờ ngày 28.11, khi Nam đang trốn vào một căn nhà hoang trong lô cao su, thì các trinh sát hình sự và lực lượng hỗ trợ bất ngờ ập vào, tóm gọn Nam khi can phạm nguy hiểm này vừa tung cửa sau định tẩu thoát. Tại nơi Nam đang lẩn trốn, các lực lượng phát hiện cả hung khí đang để sẵn.

Trước đó, can phạm Thạch Minh Nhí (21 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), can phạm bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ cùng với Nam vào rạng sáng 3.11 cũng đã bị cảnh sát tóm gọn khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Lập, H.Đồng Phú.

Sau hơn 20 ngày lẩn trốn, Nam đã bị bắt Ảnh: Hoàng Giáp

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 3.11, 2 can phạm nguy hiểm là Nguyễn Hoàng Nam và Thạch Minh Nhí đang cùng bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Hoài, đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an TP.Đồng Xoài đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Nam và Thạch Minh Nhí về tội “trốn khỏi nơi tạm giam”. Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào tháng 5.2019 về tội cướp tài sản; đồng thời đang trong giai đoạn điều tra đối với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.