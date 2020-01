Ly rượu mừng xuân, thay bằng nước lọc?

Theo ghi nhận của nhóm PV Thanh Niên, thống kê của nhiều bệnh viện (BV) trên cả nước cho thấy, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông do bệnh nhân sử dụng bia rượu đã giảm đáng kể so với trước khi Nghị định 100 ra đời. Bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115, cho biết trước đây mỗi ngày BV tiếp nhận cấp cứu khoảng 30 ca tai nạn giao thông, hiện nay là dưới 25 ca. Thống kê của BV cho thấy, 2 tuần đầu tháng 12.2019 BV tiếp nhận 301 ca tai nạn giao thông, 2 tuần cuối tháng 12.2019 tiếp nhận 236 ca tai nạn giao thông. Nhưng đến 2 tuần đầu tháng 1.2020 chỉ còn tiếp nhận 212 ca. “Lượng bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông ban đầu thấy giảm và nhìn vào số liệu thống kê thì thấy mừng; giảm tải cấp cứu được cho BV. Cần phải thay đổi văn hóa uống bia rượu và chuyển sang uống nước lọc, trà đá trong tiệc tùng”, bác sĩ Sóng nói.