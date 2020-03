Ma túy vẫn tràn ngập chốn ăn chơi: Quy định còn bất cập hay 'lơi' quản lý?

Điều này đang là một thực trạng nhức nhối. Trong khi đó, công tác kiểm tra, xử lý tại không ít địa phương thì vẫn... loay hoay.

Có một thực tế là hầu hết các vụ bắt đối tượng sử dụng chất ma túy trong các tụ điểm “đen”, chủ quán chỉ bị xử phạt hành chính vì “không biết khách sử dụng ma túy trong phòng hát”. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến ma túy vẫn tràn ngập chốn ăn chơi, với mức độ ngày càng phức tạp, phổ biến. Chính vì vậy, truy trách nhiệm hình sự chủ cơ sở “ hang ổ ma túy ” là một vấn đề cấp thiết được đặt ra.

“Hang ổ ma túy” khắp nơi

Nghệ An cũng được xem là địa bàn nhức nhối tình trạng “bay, lắc” ở nơi chốn ăn chơi trong thời gian qua. Gần đây nhất, đêm 10.1 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An, ập vào phòng hát tại quán karaoke Apec (ở TP.Vinh, Nghệ An), phát hiện 6 thanh niên (3 nam, 3 nữ) đang “lắc” trong phòng hát. Tại đây, cảnh sát thu giữ 4 viên thuốc lắc chưa sử dụng. Nhóm này khai nhận, sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau “đi bay”.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có tổng cộng hơn 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke. Những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện và bắt quả tang nhiều nhóm thanh niên tụ tập, sử dụng chất ma túy trong karaoke. Đơn cử, tối 17.1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ập vào một quán karaoke trên địa bàn xã Trường Lâm (H.Tĩnh Gia), bắt quả tang 19 thanh niên (cả nam và nữ) độ tuổi từ 16 - 28 đang có hành vi sử dụng chất ma túy...

Dân chơi và ma túy bị phát hiện tại karaoke Minh Quân 2 (TP.Hải Phòng) Ảnh: Lê Tân

Thông tin từ Phòng PC04 (Công an TP.Hải Phòng) cho biết, từ ngày 1.12.2019 đến 15.2.2020, lực lượng CSĐT về ma túy đã triệt phá 7 vụ tổ chức, chứa chấp việc sử dụng ma túy tại các quán karaoke.

Đáng chú ý, phải kể đến “hang ổ” karaoke Minh Quân 2 ở thôn 1, xã Đông Sơn, H.Thủy Nguyên. Ngày 1.12.2019, PC04 chủ trì kiểm tra quán này thì phát hiện tại 4 phòng hát có biểu hiện sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, phát hiện 37/42 người có mặt tại quán dương tính với ma túy (có 1 người ở tuổi vị thành niên). Đáng nói, quán karaoke Minh Quân 2 ngày 13.9.2018 từng bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hải Phòng) đột kích và phát hiện 50/72 khách dương tính với ma túy.

Khó phát hiện, khó xử lý hình sự?

Theo thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng công an TP.Thanh Hóa, chủ các cơ sở kinh doanh karaoke có khách “bay, lắc” chỉ bị phạt hành chính là chủ yếu, ít bị xử lý hình sự vì khó chứng minh được việc chủ cơ sở có biết hay không việc khách sử dụng ma túy trong phòng hát. Tuy nhiên, không loại trừ có thể có những trường hợp vì lợi ích mà các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ biết khách sử dụng chất ma túy trong phòng hát, nhưng vẫn lờ đi, bỏ qua không tố giác, không báo tin cho cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hưng, Phó trưởng phòng PC04 (Công an TP.Hải Phòng) cho biết: “Có những quán mặc dù trước đó đã bị xử lý về hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, mà vẫn buông lỏng quản lý, thậm chí vì lợi nhuận mà vẫn tiếp tay cho loại tội phạm này”.

Trong số nhiều vụ sử dụng ma túy trong quán karaoke và khách sạn mà Phòng PC04 (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện trong năm 2019, chủ cơ sở để khách hàng sử dụng ma túy cũng chỉ bị xử lý hành chính vì không đủ căn cứ để cáo buộc hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Trả lời Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thái Hòa, Phó trưởng phòng PC04 (Công an tỉnh Nghệ An), cho biết đấu tranh với ma túy trong quán karaoke, bar, vũ trường là mục tiêu luôn được PC04 đặt ra để truy quét, dẹp bỏ, tuy nhiên cũng rất khó khăn.

Ông Nguyễn Trọng Việt, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Nghệ An, cho rằng để kiểm tra hoạt động của quán karaoke, chi cục phải lập đoàn kiểm tra gồm nhiều ngành: công an, Sở VH-TT, LĐ-TB-XH... Mỗi năm, chi cục cũng phối hợp tổ chức khoảng 4 - 5 lần kiểm tra. Tuy nhiên, theo quy định trước khi kiểm tra phải báo trước cho chủ quán, nên việc phát hiện sử dụng ma túy trong phòng karaoke là bằng không (?).

“Để phát hiện, xử lý được nạn sử dụng ma túy trong quán karaoke chỉ có lực lượng công an mới đủ khả năng trinh sát, phát hiện và thẩm quyền bắt giữ, chứ các ngành khác rất khó vì không thể đủ thẩm quyền xông vào phòng hát để bắt. Còn việc phối hợp kiểm tra, thì phải báo trước nên không thể phát hiện được”, ông Việt nói.

Chủ cơ sở “dính chàm” không thể vô can

Liên quan tình trạng ma túy vẫn tràn ngập chốn ăn chơi, ngày 4.3, theo một cán bộ Công an Q.9 (Công an TP.HCM), cho biết hiện nay các chủ quán karaoke “bật đèn xanh” cho khách sử dụng ma túy đá để tăng doanh thu là có, nên trong các vụ việc vi phạm, chủ cơ sở không thể vô can. Trong các quy định hiện nay đều nghiêm cấm khách đến hát karaoke sử dụng chất cấm, đặc biệt là các loại ma túy. Quy định chung để cấp phép karaoke là vậy, nhưng hiện nay để kiểm soát, quản lý, xử phạt những quán karaoke sai phạm thì gặp vướng mắc trong các quy định.

Theo vị cán bộ này, quy định quán karaoke hoạt động cần phải đảm bảo các giấy phép như giấy đăng ký kinh doanh (do Sở KH-ĐT cấp); giấy phép hoạt động (do Sở VH-TT cấp); giấy phép về an ninh trật tự, PCCC (do công an quận, huyện) cấp. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng phát hiện, lập các biên bản xử phạt hành chính, thì nhiều quán không chấp hành mức xử phạt, mà hiện nay cơ chế, quy định để dùng các biện pháp mạnh xử lý thì chưa thật sự quyết liệt, khiến các chủ quán không sợ. Có trường hợp, các quán karaoke bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm, bị lập biên bản xử lý hành chính với mức tiền cao, thì các quán này dùng chiêu “ve sầu thoát xác” để tiếp tục hoạt động. Bên cạnh đó, trong quy định cũng không nêu rõ, các quán karaoke sai phạm bị tịch thu giấy phép kinh doanh...

Theo thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ, Phó đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM), nhiều tụ điểm quán bar, vũ trường, karaoke là nơi phức tạp, phát sinh các tệ nạn, đặc biệt là ma túy. Qua điều tra ban đầu, thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 28 chiếm 80% lượng khách thường xuyên đến các vũ trường, quán bar để chơi và sử dụng ma túy. “Sử dụng ma túy tổng hợp thường đi kèm với nhạc, ánh sáng mạnh. Chính vì vậy, nhiều thanh niên thiếu niên tìm đến để nghe nhạc và sử dụng ma túy; và các quán bar, vũ trường đua nhau trang bị âm thanh hay, ánh sáng đẹp để thu hút dân chơi”, thiếu tá Vũ cho hay.