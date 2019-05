Mắc nợ 3 triệu đồng, bị chủ nợ đâm chết trước quán nhậu

Chiều ngày 6.5, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết khoảng 21 giờ 45 phút ngày 5.5, trước quán nhậu Thuận 2 (đường Nguyễn Văn Linh, P.2, TP.Sóc Trăng) xảy ra vụ ẩu đả, đâm chết người.

Trước đó, vào trưa 6.5, Công an TP.Sóc Trăng cũng đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, ở P.2, TP.Sóc Trăng) cho Phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người