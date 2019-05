Tạm giữ hình sự nhóm tín dụng đen khủng bố tinh thần đánh đập con nợ

Ngày 3.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự Đồng Văn Thắng (34 tuổi), Bùi Quang Đông (21 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi, cùng ngụ Hải Dương) để điều tra về hoạt động tín dụng đen. Theo điều tra, từ cuối năm 2017, Thắng từ ngoài Bắc vào tạm trú trên địa bàn P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để hoạt động cho vay kiểu “ Theo điều tra, từ cuối năm 2017, Thắng từ ngoài Bắc vào tạm trú trên địa bàn P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để hoạt động cho vay kiểu “ tín dụng đen ”. Sau đó, Thắng thuê thêm Sơn, Đông để đi thu nợ hàng tháng và đòi nợ.

Ảnh: Đỗ Trường Nghi can Sơn (ảnh trái) Đông và tại Cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4.2019, Thắng đã cho 30 người ở TP.Thủ Dầu Một và lân cận vay tiền với mức lãi suất “cắt cổ” cao hơn mức bình thường gần 14 lần, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Để thu hồi nợ và đòi nợ, nhóm của Thắng sẵn sàng dùng các chiêu trò giang hồ để đe dọa, khủng bố tinh thần thậm chí đánh đập con nợ.

Cao điểm, ngày 29.4, do chưa xoay kịp tiền để trả nợ hàng tháng, bà Cao Lan T. (ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) bị nhóm của Thắng kéo đến nhà khủng bố tinh thần, đánh đập bà T. để ép trả nợ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã cử các trinh sát theo dõi bắt giữ 3 nghi can nói trên khi đang khủng bố nhà bà T.. Khám xét nơi ở thuê trọ của Thắng, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu ghi chép liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.