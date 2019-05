Make in Vietnam: giải bài toán bẫy thu nhập trung bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế lái Mercedes tông tử vong 2 phụ nữ đi xe máy vào rạng sáng 1.5 vừa qua.

Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) khởi tố 5 bị can vụ phá rừng nghiêm trọng, tạm giam 2 bị can và tạm giữ 2 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.