Mang súng nhựa đi cướp ngân hàng, nghi can 15 tuổi bị bắt

Theo thông tin ban đầu, do có ý định cướp ngân hàng nên Th. nhiều lần đến Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu để quan sát.

Khoảng 17 giờ ngày 6.8, Th. đón taxi đi từ P.10 (TP.Vũng Tàu) đến trước cổng ngân hàng trên. Th. đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang y tế, găng tay… rồi mang túi xách bước vào ngân hàng.

Th. quăng túi xách lên bàn của nhân viên ngân hàng, đồng thời rút súng nhựa ra đe dọa, yêu cầu những người ở đây đưa tiền vào túi xách. Th. còn lấy dao mang theo để đe dọa mọi người.

Thấy Th. cầm súng nên nhân viên, bảo vệ ngân hàng sợ hãi, la hét. Khi thấy một bảo vệ bỏ chạy ra ngoài cửa, Th. sợ bị phát hiện nên nhanh chóng cầm túi xách bỏ chạy bộ về hướng bến xe TP.Vũng Tàu mà chưa kịp lấy tài sản.

Trong lúc chạy, Th. làm rơi con dao xuống đường liền quay lại nhặt lên rồi tiếp tục chạy bộ, sau đó đón taxi về đến bến xe TP.Vũng Tàu. Tại đây, Th. tiếp tục đón xe ôm lên một đồi cát trong khu du lịch ở P.10, TP.Vũng Tàu cất giấu phương tiện gây án.



Nhận tin báo về vụ cướp ngân hàng, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, truy bắt được Th. khi nghi can này đang trốn trên địa bàn P.10 (TP.Vũng Tàu).