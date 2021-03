Mạnh tay xử lý triệt để nạn đua xe trái phép

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ở một chung cư nằm cạnh đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc TP.Thủ Đức) ghi lại cảnh cả trăm “quái xế” tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc rồi so kè tốc độ . Clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hàng trăm “quái xế” liên tục nẹt pô, so kè đua xe. Nhóm này chặn các xe tải ở làn dành cho ô tô rồi đua xe. Được khoảng 3 phút, nhóm này giải tán khi thấy CSGT xuất hiện.