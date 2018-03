Mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng Bộ Công an' để lừa chạy trường

Ngày 29.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ Bắc Hà (30 tuổi, trú tại Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định từ tháng 5.2014, Vũ Bắc Hà đến một Viện nghiên cứu hỗ trợ nhân lực phát triển doanh nghiệp, có trụ sở tại Hà Nội để liên hệ công tác. Qua trao đổi chuyện trò với ông B.Đ.Q, một cán bộ của cơ quan này, Hà tự giới thiệu mình là thượng úy, hiện đang công tác trong ngành an ninh. Sau đó, qua vài lần gặp gỡ, Hà khoe với ông Q. bố mẹ của Hà là đại tá đang công tác tại Bộ Công an, đặc biệt Hà còn là “con nuôi” của một thứ trưởng Bộ Công an, nên có khả năng giúp người khác tìm được việc làm, hoặc học tập tại các đơn vị thuộc lực lượng Công an.

Tin vào lời Hà, ông B.Đ.Q sau đó đã đứng ra làm trung gian giới thiệu cho Hà nhiều trường hợp có nhu cầu học tại trường đại học thuộc Bộ Công an.

Cụ thể, đầu tháng 1.2015, ông B.Đ.Q đã làm trung gian nhận 800 triệu đồng của 2 trường hợp ở Vĩnh Phúc rồi chuyển cho Vũ Bắc Hà để 2 trường hợp này được học tại Đại học kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân.

Tháng 5.2015, ông Q. tiếp tục nhận và chuyển 2 hồ sơ của 2 trường hợp tại Cao Bằng để nhờ Hà xin vào Trường Thiếu sinh quân Thái Nguyên, với chi phí 180 triệu đồng/người. Ông Q. đã chuyển 360 triệu đồng cho Hà, có giấy biên nhận. Tiếp đó, ông Q. chuyển cho Hà hồ sơ xin việc của một trường hợp khác kèm theo số tiền 200 triệu đồng để xin cho trường hợp này vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động...

Bằng thủ đoạn nêu trên, Hà đã nhận tổng số tiền hơn 1,9 tỉ đồng của một số cá nhân nhưng không thực hiện đúng như giao kết. Do Vũ Bắc Hà không làm được việc, cũng không trả lại tiền, nên ông B.Đ.Q đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.

Qua điều tra cho thấy, Hà chỉ là một đối tượng không có công ăn việc làm. Tất cả các mối quan hệ của Hà nói với ông Q. đều là giả dối, do Hà tự dựng lên với mục đích chiếm đoạt tài sản. Số tiền có được, đối tượng này đã dùng để tiêu xài cá nhân.