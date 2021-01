Mẫu Sơn rét 0,4 độ C

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong ngày 1.1 rét hại xuất hiện diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ.

Trong đó, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất, với 0,4 độ C; tại Sa Pa (Lào Cai) là 3,2 độ C; tại Mộc Châu (Sơn La) 4 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4 độ C. Ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ tại Q.Hà Đông (Hà Nội) là 10,6 độ C; tại Hải Dương 8,5 độ C; Thái Bình 8,4 độ C.