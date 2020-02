Sáng 19.2, thông tin từ Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ gây thương tích, liên quan đến mâu thuẫn do bán hàng online

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã khống chế 2 nghi can: Hoàng Xuân (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú H.Nhà Bè) và Huỳnh Trọng Nghĩa (29 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q1); nạn nhân Phát đã được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu

Sau đó, vụ việc được báo cho Công an P.Phạm Ngũ Lão. Công an phường đã phối hợp với tổ 363 Công an Q.1 đưa 2 nghi phạm cùng phương tiện, vật chứng về trụ sở công an làm việc.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tấn công dã man, gây thương tích này liên quan đến bán hàng online.