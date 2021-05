Mâu thuẫn do tiếng pô nổ to, nhóm thanh niên chém 2 người đi ô tô BMW

Theo thông tin ban đầu về vụ chém người , rạng sáng 9.5, anh N.H.T (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và anh B.N.H.L (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), cùng đi trên ô tô hiệu BMW BS 51F-525xx để mua thức ăn tại một quán trên đường Thanh Đa (P.27, Q.Bình Thạnh). Lúc này, một nhóm người đang ngồi nhậu trong quán cho rằng tiếng pô chiếc ô tô BMW nổ quá to, khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, 2 người đi ô tô BMW rời đi, khi đến khu vực ngã tư Thanh Đa (P.27), nhóm khoảng 4 thanh niên lấy đá ném vào ô tô. Anh T. và anh L. xuống xe, hai bên xảy ra xô xát. Đáng chú ý, nhóm thanh niên được cho dùng hung khí, bình xịt hơi cay… tấn công anh T., anh L. Hậu quả, 2 người đi ô tô bị đa chấn thương. Tại hiện trường, nhiều vết máu trên mặt đường.

Hiện trường vụ chém người, nguyên nhân ban đầu được cho do mâu thuẫn bởi tiếng pô ô tô BMW

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, 2 nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh) để cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an P.27 đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường.

Chiều 11.5, một lãnh đạo Công an P.27 cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Công an Q.Bình Thạnh thụ lý, điều tra làm rõ vụ chém người từ việc tiếng pô ô tô nổ to.