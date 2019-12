Mâu thuẫn nhỏ trong quán rượu, 2 người chết, 1 người bị thương

Chiều 19.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương, vừa xảy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).