Mâu thuẫn nợ nần, em bạn dì tưới xăng đốt chị ở Long Hải

Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Trần Văn Dũng (23 tuổi, ngụ KP.Hải Bình, TT.Long Hải) để làm rõ việc nghi can này dùng xăng đốt chị họ do mâu thuẫn nợ nần.