Mâu thuẫn với chồng, người vợ từng sử dụng ma túy giết con ruột 3 tuổi

Nhẫn tâm siết cổ chết con gái ruột 3 tuổi chỉ vì giận chồng Theo công an, vụ án thương tâm trên xảy ra tại ấp Hòa Hưng Thạnh, xã Giao Long, H.Châu Thành. Bị hại là N.H.K (3 tuổi) - con ruột của Đỗ Thị Yến Nhi.

Sau khi sát hại con ruột, Nhi định ngụy tạo hiện trường giả nhưng bất thành ẢNH: B.B Đỗ Thị Yến Nhi cùng chồng có con chung là cháu K. (SN 2018). Ngày 28.3, do mâu thuẫn vợ chồng nên Nhi mang cháu K. về nhà mẹ ruột ở xã Giao Long nương tựa. Đến trưa ngày 31.3, trong lúc tắm cho cháu K., Nhi dùng khăn tắm siết chặt cổ con mình cho đến chết. Sau đó, Nhi ẵm bé đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên "con tôi tự dưng chết rồi".

Vụ việc được người trong gia đình phát hiện, trình báo công an địa phương. Làm việc với công an, Nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi giết con của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa Nhi và chồng xảy ra mâu thuẫn nên Nhi ra tay sát hại con ruột cho... đã tức!