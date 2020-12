Mẫu xét nghiệm hơn 2.500 người liên quan 4 bệnh nhân Covid-19 đều âm tính

Triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 “Made in Vietnam” Thông tin từ Bộ Y tế cho biết ngày 10.12 sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc xin Covid-19 “Made in Vietnam”. Đến thời điểm này, trong số các nhà nghiên cứu, phát triển vắc xin Covid-19 của Việt Nam, hiện có 3 đơn vị là Ivac, Vabiotech, Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vắc xin trên động vật. Công ty Nanogen (TP.HCM) đã hoàn thành giai đoạn này và sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Dự kiến, ngày 10.12, Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia giai đoạn 1 thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam. Giai đoạn này có thể triển khai trong 1 tuần, sau đó sẽ tiêm mũi vắc xin thử nghiệm đầu tiên. Để rút ngắn thời gian thử nghiệm, các đơn vị nghiên cứu sẽ đồng thời chuẩn bị để sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 theo hình thức “gối đầu” chứ không chờ để kết thúc giai đoạn 1. Tuần qua, Bộ Y tế cũng đã thẩm định, cấp phép cho đơn vị thử nghiệm lâm sàng của Học viện Quân y đủ điều kiện triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19. Nam Sơn