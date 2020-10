Miền Bắc chuyển lạnh, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn

Thời tiết lạnh về đêm và sáng kèm theo mưa nhỏ rải rác sẽ còn tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay cho đến ngày mai, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 150 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa 20 - 50 mm, riêng phía nam có nơi trên 70 mm.