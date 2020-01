Miền Bắc mưa rét trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý

Dự báo thời tiết đêm giao thừa hôm nay, ngày 30 tháng Chạp, tức ngày 24.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hoá sẽ có mưa rét.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa rét sẽ duy trì cả ngày ở các tỉnh Bắc bộ, nhiệt độ khoảng 15 - 16 độ C. Trong đêm giao thừa, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 15 độ C. Trời có mưa, mưa rào nhẹ, một số nơi mưa tương đối lớn.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc có rét đậm, rét hại, nhiệt độ trong khoảng 10 - 13 độ C. Đặc biệt, những khu vực núi cao như đỉnh Ô Quý Hồ, Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có khả năng xuất hiện băng giá.