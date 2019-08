Miền Bắc mưa trên diện rộng, miền Trung còn hạn hán gay gắt

Miền Bắc thời tiết thay đổi nhanh từ nắng nóng sang mưa giông nên rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh. Đặc biệt vào cuối tuần (17 - 18.8) và khoảng giữa tuần sau, do chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp đi ngang qua nên mưa xuất hiện trở lại trên diện rộng, riêng vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở do mưa to đến rất to.

Qua tuần sau rãnh thấp dịch chuyển dần xuống bắc miền Trung gây mưa từ thứ ba đến hết tuần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Mưa giúp nắng nóng sẽ dịu hẳn, một số nơi có lượng mưa khá thì giảm bớt hạn hán, nhưng hầu hết từ Quảng Bình trở vào nam vẫn chưa có mưa đủ nên hạn hán và xâm nhập mặn còn rất nghiêm trọng, nguy cơ cháy ở mức rất cao. Mực nước các sông ở Trung bộ khả năng xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu nhiều năm, lượng dòng chảy thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20 - 60%, một số nơi 70 - 90%. Độ mặn trung bình vùng hạ lưu các sông cũng ở mức cao hơn mức trung bình nhiều năm từ nay đến cuối tháng 8.

oC, có nơi 38oC. Qua tuần sau có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật với cường độ mạnh vào chiều tối, nhất là vùng đồi núi phía đông dãy Trường Sơn có nơi mưa khá to có thể gây sạt lở cục bộ. Các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đến phía nam đèo Hải Vân và từ Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 - 37C, có nơi 38C. Qua tuần sau có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật với cường độ mạnh vào chiều tối, nhất là vùng đồi núi phía đông dãy Trường Sơn có nơi mưa khá to có thể gây sạt lở cục bộ.

Gió mùa tây nam hơi giảm cường độ trong vài ngày tới nên Tây nguyên và Nam bộ có thời tiết sáng nắng đến trưa, mưa tập trung nhiều vào chiều tối trên hơn nửa diện tích khu vực.

Qua tuần sau gió tây nam có xu hướng tăng trở lại do hội tụ gió vào rãnh thấp phía bắc và sự xuất hiện của một cơn bão mạnh ở tây Thái Bình Dương, phía đông - đông bắc Philippines, có khả năng di chuyển về phía Nhật Bản. Gió mùa tây nam mạnh lên đem đến những đợt mưa, có lúc từ trưa đến chiều và thậm chí có mưa đêm về sáng, đề phòng những cơn gió giật mạnh vào chiều tối trong nửa cuối tuần sau.

Nhiệt độ Nam bộ gần sáng giảm còn từ 23 - 25oC, trời se se lạnh và sáng sớm có sương mù xuất hiện một số nơi làm cho tầm nhìn bị hạn chế. Nhiệt độ cao nhất giữa ngày từ 30 - 34oC, độ ẩm cao từ 85 - 95%, lượng bốc hơi yếu do nắng có cường độ yếu đến trung bình, có lúc trời âm u nhiều mây. Do vậy, tình hình sâu bệnh có xu hướng gia tăng, đặc biệt là đối với các loại cây màu như sắn, mía và các vườn cây có múi cam, bưởi, quýt ở các tỉnh ven sông Tiền, sông Hậu. Bà con cần tranh thủ vào cuối tuần này có nắng sáng, vệ sinh vườn cho thông thoáng, khơi thông rãnh mương thoát nước nhằm giảm ngập úng do những đợt mưa liên tục sắp tới.

Đối với các vùng trồng lúa thu đông, cần theo dõi diễn biến của rầy nâu vào đèn để gieo sạ né rầy; theo dõi phòng trừ bệnh đạo ôn lá, cổ bông trên các trà lúa.