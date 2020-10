Miền Trung kiệt sức vì mưa lũ

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông





Phan Hậu Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (9.10), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 10.10, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 13,6 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, ở khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa giông mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3,5 m; biển động mạnh.Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong hôm nay (10.10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 m. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 90 mm.Phan Hậu