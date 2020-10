Thủy điện điều tiết xả lũ, Quảng Nam sơ tán hàng trăm người dân

Mưa lũ, ngập lụt dữ dội từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Theo Ban Chỉ huy PCTN-TKCN tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 8.10 đến 7 giờ ngày 9.10), lượng mưa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã giảm. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Nhiều nơi trên địa bàn H.Đại Lộc bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện nay, mực nước trên các sông đang xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ sáng nay cụ thể như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,02 m, trên báo động 1: 0,52 m; Hội Khách: 10,97 m, dưới báo động 1: 3,53 m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 3,37 m, dưới báo động 1: 3,13 m; Câu Lâu: 1,4 m, dưới báo động 1: 0,6 m; Hội An: 0,76 m, dưới báo động 1: 0,24 m; Nông Sơn: 6,8 m, dưới báo động 1: 4,2 m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ: 1,2 m, dưới báo động 1: 0,5 m.

Thủy điện điều tiết xả lũ

Ban Chỉ huy PCTN-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi và Công ty cổ phần thủy điện Sông Bung chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 không vượt quá mực nước đón lũ thấp nhất trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn.

Lúc 11 giờ ngày 9.10, Công ty Thủy điện Sông Bung đã vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 để điều tiết duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ.

Mưa lớn gây sạt lở nhà dân ở H.Nam Trà My ẢNH: NAM THỊNH

Theo thông số điều tiết của hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 vào lúc 6 giờ sáng 9.10, mực nước hồ là 599,43 m, lượng nước về hồ 82,6 m3/s, lưu lượng nước qua máy 15,9 m3/s. Để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ tiến hành xả nước với lưu lượng dự kiến 20 - 150 m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven suối, các địa phương tại Quảng Nam đã sơ tán 150 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu. Trong đó H.Tây Giang sơ tán 100 hộ; H.Nam Giang sơ tán 11 hộ; H.Nam Trà My sơ tán 5 hộ và H.Đại Lộc sơ tán 34 hộ. Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường tại 6 huyện miền núi trên địa bàn Quảng Nam bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Nước sông Hoài dâng cao khiến nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An ngập nặng vào ngày 8.10 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho hay, do mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập một số tuyến đường trong phố cổ Hội An như: Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng... Hiện nước lũ trên địa bàn đang ở mức báo động 1. Theo ông Sơn, trước tình hình phức tạp của mưa lũ, địa phương triển khai phương án di dời người dân ở những vùng trũng thấp khi có tình huống. Đồng thời, tiến hành chống đỡ các di tích trong phố cổ cũng như tháo dỡ một số tài sản tại khu vực vườn tượng An Hội và các điểm tham quan để phòng chống lũ lụt.