Miền Trung lại thiệt hại vì mưa lũ

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ từ Quảng Bình đến Quảng Nam Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết cập nhật đến 17 giờ ngày 12.9, bão số 5 làm 1 người tử vong và gây ra nhiều thiệt hại. Cụ thể, nạn nhân tử vong tại Kon Tum, do bị nước lũ cuốn trên đường đi làm về; tỉnh Quảng Ngãi có 5 tàu bị chìm; mưa bão làm tốc mái 59 nhà dân (nhiều nhất là Thừa Thiên-Huế 29 nhà, Quảng Ngãi 25…); gây ngập lụt, hư hỏng hơn 2.700 ha lúa và hoa màu (Quảng Bình 290 ha, Quảng Trị 450 ha, Quảng Ngãi 1.604 ha, Kon Tum 389 ha…); các tỉnh Quảng Trị, Kon Tum xảy ra các sự cố công trình thủy lợi, sạt lở ách tắc nhiều tuyến đường giao thông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 sau khi suy yếu thành áp tháp nhiệt đới (ATNĐ) tiếp tục hoạt động trên vùng ven biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, ít có sự dịch chuyển để đi vào đất liền. ATNĐ này còn gây mưa lớn từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi đến rạng sáng 13.9. Dự báo trong ngày 13.9, các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm. Sau đó, vùng mưa do ảnh hưởng của ATNĐ suy yếu từ bão số 5 tiếp tục mở rộng từ Quảng Bình đến Thanh Hóa gây mưa lớn đến hết ngày 14.9. Dự báo lượng mưa cả đợt ở Quảng Bình đến Thanh Hóa phổ biến 50 -150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 xảy ra liên tục trong nhiều ngay qua, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ duy trì đến hết ngày 14.9. Phan Hậu