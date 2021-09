Bão số 5: Quảng Nam di dời khoảng 95.000 hộ dân vùng nguy hiểm

Chiều 11.9, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết về kế hoạch sơ tán dân để tránh bão số 5, đến 18 giờ cùng ngày tỉnh tiến hành sơ tán khoảng 95.000 dân. Trong đó, có 85.000 dân ở 6 huyện thị, thành phố ven biển và 10.000 dân ở vùng sạt lở.

Bão số 5 vào đất liền gây mưa giông, gió giật cấp 7-8, nguy hiểm tính mạng người dân

Ông Bửu cũng cho biết theo các dự báo mới nhất, bão đang tăng vận tốc di chuyển, dự kiến đổ bộ sớm trong đêm nay với cường độ mạnh, lượng mưa lớn, tâm bão khả năng cao vào Quảng Nam. Vì vậy, tỉnh đã yêu cầu các địa phương cần khẩn trương hơn nữa trong công tác ứng phó, hỗ trợ người dân, trong đó đặc biệt cảnh giác với tình trạng ngập lụt.

Mưa lớn khiến nước chảy xiết, phương tiện lưu thông vào 3 xã vùng cao huyện Phước Sơn gặp khó khăn NAM THỊNH

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.042 tàu cá với 13.585 lao động. Tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 139 tàu với 2.706 lao động. Trong đó, hoạt động gần bờ 42 tàu với 274 lao động; hoạt động tại khu vực Hoàng Sa 33 tàu với 281 lao động và tại khu vực Trường Sa 64 tàu với 2.151 lao động. Hiện tất cả các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của bão số 5.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong hơn 12 giờ qua, tại địa bàn H.Bắc Trà My có mưa to, đến rất to. Đầu giờ chiều nay 11.9, nước lũ đã băng qua ngầm sông Trường thuộc Quốc lộ 40B đoạn thôn Long Sơn (xã Trà Sơn), khiến nút giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao H.Bắc Trà My và H.Nam Trà My bị chia cắt.

Lực lượng công an và dân quân xã đã tổ chức chốt chặn, không để người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Trước nguy cơ sạt lở xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo H.Bắc Trà My yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát những khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, chủ động trong việc di dời sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ đến thôn, nóc, hộ gia đình ở nơi cao ráo, an toàn để phòng tránh bão số 5.