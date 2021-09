Xét nghiệm Covid-19 nếu sơ tán dân tránh bão

TP.HCM đang thực hiện chiến lược thích nghi an toàn với đại dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách, mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ dựa trên yếu tố then chốt là đảm bảo an toàn dịch tễ.