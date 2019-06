Mỏ cát lậu thách thức chính quyền: Xem xét xử lý hình sự

Sáng 28.6, tổ liên ngành kiểm tra khoáng sản trái phép, do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thành lập gồm Sở TN-MT, Phòng Cảnh sát kinh tế, UBND H.Bắc Bình và UBND xã Sông Bình, kiểm tra mỏ cát lậu của ông Hồ Công Tồn (xã Sông Bình, Bắc Bình). Kiểm tra bên trong, ngoài khối lượng cát vừa được khai thác chưa kịp đem đi tiêu thụ, tổ liên ngành ghi nhận diện tích cát đã bị lấy đi khỏi mỏ là rất lớn.

Tổ liên ngành đã đo vẽ hiện trạng sơ bộ sau đó tiến hành lập biên bản hiện trạng mỏ cát trái phép này dưới sự chứng kiến của ông Hồ Công Tồn. Những diện tích đã khai thác hết cát đã được ông Tồn trồng hàng ngàn cây xoài (mới trồng, chỉ cao 50 cm) cũng được ghi vào biên bản. Theo lãnh đạo Sở TN-MT, sau khi kết thúc kiểm tra, tổ liên ngành sẽ có báo cáo cho UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, xử lý vào đầu tuần tới.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi Sở TN-MT, Công an tỉnh và UBND H.Bắc Bình, chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ Mỏ cát lậu thách thức chính quyền mà Báo Thanh Niên đăng tải. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và UBND H.Bắc Bình kiểm tra xử lý mỏ cát lậu này. “Nếu đủ yếu tố thì xem xét và chuyển sang công an để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cấp chính quyền H.Bắc Bình để xảy ra tình trạng như bài báo nêu. Nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, lặp lại nhiều lần hoặc dấu hiệu bảo kê phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Xử lý có kết quả và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.7”, công văn nêu.