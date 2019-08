Mở rộng điều tra vụ AVG: Khởi tố Tổng giám đốc và 4 lãnh đạo MobiFone

Chiều tối nay, 26.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 lãnh đạo MobiFone do có liên quan đến vụ án AVG, gồm: ông Nguyễn Đăng Nguyên, phụ trách chức danh Tổng giám đốc MobiFone (trước đây là Phó tổng giám đốc trong giai đoạn MobiFone mua AVG); các Phó tổng giám đốc Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng; và bà Phan Thị Hoa Mai, Thành viên Hội đồng thành viên MobiFone.

Cả 5 bị can này đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 220 bộ luật Hình sự 2015. Các bị can đều được tại ngoại.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ chiều tối nay, tại tòa nhà MobiFone trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có 5 xe biển xanh chở nhiều người mắc thường phục và sắc phục của Viện Kiểm sát nhân dân để tiến hành các hoạt động tố tụng. Đến 20 giờ 45, những chiếc xe này mới rời khỏi tòa nhà.

Từ chiều tối 26.8, tại tòa nhà MobiFone trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có 5 xe biển xanh chở nhiều người mắc thường phục và sắc phục của Viện Kiểm sát nhân dân để tiến hành các hoạt động tố tụng Ảnh Trần Cường

Một lãnh đạo Bộ Công an xác nhận về vụ việc này nhưng chưa cung cấp thêm các thông tin cụ thể, bởi việc điều tra đang được tiến hành.

Liên quan đến vụ AVG, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo khác của MobiFone, gồm: ông Lê Nam Trà, ông Cao Duy Hải và bà Phạm Thị Phương Anh về các tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 220 bộ luật Hình sự năm 2015 và nhận hối lộ.

Cũng liên quan vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và ông Phạm Nhật Vũ , nguyên Chủ tịch AVG, về các tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, và đưa hối lộ. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam nhiều người khác là lãnh đạo cấp vụ của Bộ Thông tin - Truyền thông, các đơn vị liên quan.

Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc mua bán này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó có khoản thiệt hại 1.134 tỉ đồng do mua nợ phải trả của AVG.