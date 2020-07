Mở rộng nộp phạt giao thông qua mạng ra cả nước

Lực lượng CSGT đã cung cấp gần 11.000 dữ liệu về các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ thừa nhận số lượng nộp phạt trực tuyến thành công thấp, trong đó có lý do phạm vi thí điểm còn hẹp; cơ sở hạ tầng của các đơn vị thực hiện dịch vụ còn hạn chế; tâm lý, thói quen của người dân còn e ngại khi thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, từ 1.7, việc nộp phạt sẽ được mở rộng, cụ thể là: thực hiện trên toàn quốc đối với thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông. Cùng với đó cũng mở rộng ra cả nước đối với thẩm quyền xử phạt của chỉ huy cấp đội thuộc phòng CSGT công an các địa phương và các đơn vị thuộc Cục CSGT.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết để thực hiện tốt việc nộp phạt trực tuyến, Bộ Công an quy định tất cả quyết định xử phạt từ cấp đội trưởng trở lên bắt buộc phải nhập vào phần mềm thì mới in được quyết định. Và khi lập biên bản, nếu người vi phạm cấp số điện thoại thì số quyết định xử phạt sẽ nhắn tới người vi phạm để thực hiện tra cứu, và nộp tiền qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).